Матерился и получил пощечину: выяснились подробности инцидента с подростком в тольяттинском ТЦ

Полицейские нашли участника конфликта с участием подростков в тольяттинском ТЦ. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 23 апреля в соцсетях появился ролик о происшествии в тольяттинском ТЦ. После этого правоохранители начали проверку по сообщению о противоправных действиях в отношении подростка.

Полицейские нашли 14-летнего мальчика, который был в центре конфликта. Он рассказал, что приехал с друзьями в ТЦ, где они встретили компанию других подростков и поссорились с ними. Во время конфликта несовершеннолетний отобрал бейсболку у одного из оппонентов и потребовал "разобраться" на улице.

Свидетелем всего этого стал мужчина около 30 лет. Он сделал замечание юному тольяттинцу из-за того, что тот громко нецензурно ругался. В результате у подростка и со взрослым начался конфликт, в ходе которого он получил пощечину.

В итоге в беседе с полицией парень сказал, что не имеет претензий ни к кому из участников конфликта. Мать несовершеннолетнего также уточнила, что не имеет претензий.