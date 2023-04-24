Инноваторам Самарской области рассказали о действующих мерах поддержки

В Самарской области проходят Дни инноватора — мероприятия, посвященные знакомству бизнес-сообщества региона с доступными мерами поддержки инновационного предпринимательства.

Серия мероприятий стартовала 22 апреля, в региональном центре "Мой бизнес" с весеннего марафона генерации бизнес-идей от команды StartupSamara. Участники смогли не только определить идею для создания своего дела, но и научиться подбирать команду, оценивать объемы рынка, а также узнать, где брать ресурсы для успешного старта.

В понедельник, 24 апреля на площадке регионального Дома предпринимателя День инноватора прошел для самарских представителей технологического и инновационного бизнеса.

Организаторами события выступают министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ "ЦИК СО", управляющая компания технопарка "Жигулевская долина".

Впервые подобный формат общения с инноваторами региона был апробирован в 2022 году. В 2023 году мероприятие проводится по обновленной схеме, последовательно в трех городах области — Самаре, Сызрани и Тольятти. В течение Дня предприниматели могут из первых рук получить исчерпывающую информацию о федеральных и региональных мерах поддержки.

Спикеры мероприятия — представители региональных и федеральных институтов поддержки: Фонда "Сколково", Фонда содействия инновациям, Агентства по технологическому развитию, Российского Фонда развития информационных технологий, Инновационного фонда Самарской области, центра Sturtup Samara и технопарка "Жигулевская долина".

В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области создаются все условия для развития бизнеса, для успешного старта в любой сфере, в том числе — высокотехнологичных и инновационных компаний. Формирование комфортного делового климата в регионе — одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

"Мы регулярно проводим встречи с бизнес-сообществом, чтобы в живом диалоге рассказать о новых мерах поддержки, ответить на все волнующие предпринимателей вопросы. И такой формат очень востребован, он позволяет нам слушать и слышать бизнес, а самим предпринимателям — быть в курсе всех нововведений и возможностей, созданных на региональном и федеральном уровнях, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов — В регионе особое внимание уделяется инновационным предприятиям и важно, чтобы они знали об инструментах, которые помогут им динамично развиваться и выводить свои продукты на рынок".

Руководитель Департамента регионального развития Фонда "Сколково" Юрий Сибирский отметил, что Самарская область является одним из лидеров поддержки инноваторов в стране: "Технопарк "Жигулевская долина" — в топе операторов Фонда "Сколково" и рейтинга технопарков страны, что характеризует работу всей инновационной системы региона. Мы второй год подряд принимаем участие в этом мероприятии, чтобы еще больше предпринимателей были проинформированы и воспользовались мерами поддержки, которые представляет "Сколково" и в целом группа ВЭБ. Это и сет налоговых преференций, и разнообразные гранты, и сервисы".

Участники Дня инноватора в Самаре узнали о конкурсах, грантах и об особенностях подачи заявки на них, о механизме сотрудничества с индустриальными партнёрами, о специальных программах поддержки IT-компаний и инжиниринговых центров, о возмещении инвестиций в университетские стартапы, о преимуществах статуса резидента Фонда "Сколково" и "Жигулевской долины". Эксперты отвечали на вопросы участников, консультировали и делились опытом.

"Дни инноватора — это прежде всего прямой контакт непосредственно в трех крупнейших городах региона: Самара, Тольятти, Сызрань, с технологическими предпринимателями и теми, кто только думает о технологиях, — отметил директор технопарка "Жигулёвская долина" Александр Сергиенко. — В прошлом году этот формат был пробным, и оказался востребованным. Сейчас мы будем наращивать количество таких встреч и число городов-участников".

26 апреля День инноватора пройдет в Сызрани, а 27 апреля — в Тольятти. Участие в мероприятие бесплатное. Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.