В Самаре пройдут соревнования по синхронному плаванию "Принцесса Волги"

В Самаре с 3 по 6 мая пройдут Всероссийские соревнования по синхронному плаванию "Принцесса Волги".

Состязания состоятся в бассейне СамГТУ (Самара, ул. Лукачева, 29). Вход свободный.

В турнире примут участие более 300 спортсменов из 13 регионов Российской Федерации, которые поборются за медали в шести спортивных дисциплинах. Возрастные категории: девочки и мальчики до 13 лет, юноши и девушки 13-15 лет.