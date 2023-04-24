Фальшивый коммунальщик обманул пенсионерку из Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области задержали 31-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. Об Этом сообщает региональное ГУ МВД.

Преступление было совершено еще в декабре 2022 года. 85-летняя жительница пос. Суходол лишилась 140 тыс. рублей. Накануне к ней пришел мужчина и представился сотрудником коммунальной компании. Он сделал вид, что проверил счетчик, сказал, что аппарат нужно заменить и предложил помощь в покупке и установке нового счетчика. Пенсионерка отдала мужчине свою банковскую карту и назвала пин-код. "Коммунальщик" ушел, но обещал вернуться. Вскоре потерпевшей на телефоне пришли уведомления о снятии всех денег с ее счета. После этого она обратилась в полицию.

Правоохранители отследили движение денег, узнали, в каких банкоматах их снимали, и по записям камер видеонаблюдения вычислили подозреваемого.

Оказалось, что задержанный мужчина уже бывал судим. Потерпевшая опознала его, а сам подозреваемый признал вину.

Возбуждено уголовное дело, обманщик уже возместил часть ущерба.