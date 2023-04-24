Энергетики "Т Плюс" приняли участие в экологической акции в Тольятти

Сотрудники Самарского филиала "Т Плюс" вместе с семьями высадили 9 тысяч сеянцев березы и сосны в Тольяттинском лесничестве. В общей сложности энергетики озеленили порядка 2 гектаров в Центральном районе города. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие собрало около 200 волонтеров с Тольяттинской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинских тепловых сетей. Экологическая акция традиционно прошла при поддержке администрации города, которая определила и конкретное место с учетом потребности в лесовосстановлении. В целом за последние пять лет энергетики высадили свыше 90 000 сеянцев сосны и березы на 24 гектарах леса в Самарской области.

"Начиная с 2017 года энергетики "Т Плюс" вносят большой вклад в восстановление лесов региона. Уверен, что эта экологическая традиция сохранится на долгие годы вперед, прирастая все новыми и новыми участниками и членами их семей", — отметил заместитель директора Самарского филиала "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Смородинов.

Напомним, что в 2022 году в "Т Плюс" утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия. ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) — принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Бизнес, который работает в данном направлении, стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия (вносит вклад в экономику, природу и социальные проекты).