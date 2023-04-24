В Тольятти более 60 человек тушат лесной пожар в Центральном районе

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В понедельник, 24 апреля, в 16:22, начался низовой лесной пожар в шестом квартале Тольяттинского городского лесничества в Центральном районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.