Житель Самары поверил лжесотрудникам банка и лишился 1 млн рублей

В Самаре 42-летний местный житель лишился более 1 млн руб. сбережений, поверив мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине, работающему сборщиком металлоконструкций, позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что мошенники пытаются похитить деньги с ее банковского счета.

Незнакомец убедил самарца, что для сохранения сбережений нужно перевести денежные средства на "безопасный счет". Житель областного центра выполнил его требования и "подарил" злоумышленнику 1 млн 85 тыс. рублей.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения", — уточнили в полиции.