В центре Самары из-за замыкания светильника загорелась крыша

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 25 апреля, примерно в 0:18, начался пожар в доме № 254 на ул. Пушкина в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.