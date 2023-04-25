Ночью в Самаре сгорел автомобиль

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Во вторник, 25 апреля, в 3:05, загорелась машина недалеко от дома № 3 по ул. Авроры в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.