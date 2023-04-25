Безработный самарец обокрал соседку-инвалида

В Самаре 32-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о краже, от которой пострадала инвалид. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
К полицейским обратилась 35-летняя женщина, имеющая инвалидность по зрению. У нее пропали 220 тыс. рублей. В квартире на ул. Полевой правоохранители не нашли следов взлома и предположили, что кражу мог совершить сосед женщины, который часто помогал ей по хозяйству.
Мужчина не стал отпираться и рассказал, что зашел пьяный к соседке, увидел сумку с деньгами и забрал их себе, так как ему не хватало на выпивку. В итоге 2 тыс. из 220 тыс. руб. он потратил на спиртное и продукты. Остальное полицейские забрали у него и отдали владелице.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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