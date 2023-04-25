АвтоВАЗ рассматривает возможность сборки Lada Vesta в Узбекистане

АвтоВАЗ рассматривает возможность возобновления сборки автомобилей в Узбекистане, пишет ria.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

"Уже сейчас мы совместно с нашим партнером рассматриваем активно ближайшие планы по восстановлению сборки наших автомобилей. Причем, это будет флагманская модель — модель Lada Vesta нового поколения", — сказал Соколов в ходе пленарной сессии на "Иннопроме" в Ташкенте.