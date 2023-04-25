Тольяттиазот принял участие в международном форуме

Делегация Тольяттиазота приняла участие в международном форуме "Лидеры России и стран СНГ: газ и химия", прошедшем в Санкт-Петербурге. Форум объединил представителей более 40 международных организаций, занимающихся созданием технологий и производством оборудования для химической отрасли, а также добычей и переработкой природного газа. Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.
Участники обсудили основные тенденции и перспективы отраслей, автоматизацию процессов. Особое внимание на форуме уделялось экологическим аспектам производства и снижению углеродного следа. Специалисты Тольяттиазота представили разработку "зеленых" технологий как способ решения экологических проблем и расширения ассортимента выпускаемой продукции.
В качестве эффективного способа снижения углеродного следа был предложен реализованный проект ТОАЗа по использованию углекислого газа в производстве метанола. Особый интерес участников форума вызвала разработка аустенитных жаропрочных сплавов для печей риформинга, а также высокие технические характеристики реакционных труб, изготавливаемых на их основе.
"Крупные промышленные предприятия ведут производственную деятельность, строго следуя принятой "зеленой" повестке, последовательно минимизируя воздействие на окружающую среду, — заявил главный инженер ПАО "ТОАЗ" Андрей Кургин. — Разработка и внедрение перспективных инноваций — постоянная составляющая деятельности завода. Как показал форум, представители крупнейших компаний химического и нефтегазового сектора проявляют интерес к идеям и успешному опыту реализации "зеленых" технологий ТОАЗа: по двум запатентованным технологиям предприятия подписаны лицензионные соглашения, по ряду направлений сотрудничество будет продолжено. Это, безусловно, стимулирует нас на развитие инновационной деятельности".
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