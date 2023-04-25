Предпринимательницу из Самарской области подозревают в мошенничестве с субсидией

В Новокуйбышевске местную предпринимательницу заподозрили в незаконном получении выплат. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2021 г. девушка получила субсидию 500 тыс. руб. из областного бюджета по проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Деньги предназначались для ремонта помещения и строительства стационарного бассейна.

Однако, получив деньги, индивидуальный предприниматель потратила их на другие цели.