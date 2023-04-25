Женщину из Самарской области подозревают в незаконном получении материнского капитала

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Чапаевске Самарской области в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом сообщает региональное СУ СК.