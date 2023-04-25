Прокуратура Комсомольского района утвердила обвинение местной жительнице по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с причинением значительного ущерба"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, потерпевшая обратилась к гадалке и поверила, что на нее наложена порча. Ясновидящая предложила помощь. Обманутая тольяттинка отдала гадалке 200 тыс. руб. и ювелирные украшения на 30 тыс. рублей. Ясновидящая положила все в пакет для магического обряда, а потом незаметно подменила содержимое. Клиентке она сказала, что для завершения ритуала пакет нужно положить под подушку и не открывать девять дней.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063