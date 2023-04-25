В Тольятти будут судить снимавшую порчу гадалку

Прокуратура Комсомольского района утвердила обвинение местной жительнице по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с причинением значительного ущерба"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, потерпевшая обратилась к гадалке и поверила, что на нее наложена порча. Ясновидящая предложила помощь. Обманутая тольяттинка отдала гадалке 200 тыс. руб. и ювелирные украшения на 30 тыс. рублей. Ясновидящая положила все в пакет для магического обряда, а потом незаметно подменила содержимое. Клиентке она сказала, что для завершения ритуала пакет нужно положить под подушку и не открывать девять дней.