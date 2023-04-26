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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре планируют направить заявку на выделение средств на ремонт ул. Дачной до конца 2023 года

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект реконструкции ул. Дачной находится в разработке: до конца 2023 года планируется получить положительное заключение экспертизы и направить заявку на выделение финансирования. Об этом сообщает пресс-служба городского администрации.

По заказу департамента градостроительства продолжаются работы, касающиеся объекта "Реконструкция улицы Дачной от Московского шоссе до улицы Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1-я очередь — реконструкция улицы Дачной от улицы Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь — реконструкция улицы Дачной от улицы Пензенской до улицы Горной)".

"Разрабатывается проект реконструкции улицы Дачной от улицы Пензенской до Московского шоссе. Протяженность участка составляет 1,1 километра. Согласно проекту планировки территории полный створ дороги — 4 полосы по 3,25 метра, — прокомментировал руководитель департамента градостроительства Василий Чернов.

По его словам, проекту потребовалась корректировка в связи с замечаниями ресурсоснабжающих организаций

"Ресурсоснабжающими организациями было указано на огромное количество инженерных коммуникаций. В связи с тем, что были получены соответствующие технические условия, принято решение о необходимости смещения дорожного полотна, чтобы не выносить все существующие сети. Это оптимально, поскольку, по первоначальным расчетам, переустройство сетей обойдется в 3 раза дороже строительства дороги", — пояснил руководитель департамента.

В качестве пробного варианта первая часть проекта разработана. В отдельных локациях понадобится уменьшение парковочных мест. Проект направлен на рассмотрение ресурсоснабжающих организаций, после чего, если данная концепция будет принята, проектирование продолжится.

"В наших планах до конца 2023 года получить положительное заключение экспертизы, а затем направить заявку на выделение финансирования из вышестоящих бюджетов для начала реконструкции в 2024 году", — отметил Василий Чернов.

Предусматривается разделение выполнения строительно-монтажных работ на два этапа: первый этап — перекладка инженерных коммуникаций, второй — реконструкция автомобильной дороги.

"В данный момент рассматриваем вопрос, касающийся только первой очереди реконструкции. К разработке проекта планировки территории в рамках второй очереди приступим в 2024 году, с возможностью начала проектирования в 2025 году — разумеется, при условии выделения финансирования", — добавил Василий Чернов.

В границы проектирования входит и участок, который ранее был приведен в порядок по дорожному нацпроекту. Реконструкция позволит расширить полотно до 4-х полос и значительно повысить пропускную способность автодороги, у которой появится капитальный тип дорожной "одежды". Также проектными решениями предусматривается обновление тротуаров, ширина которых на разных участках составит от 2,25 м до 3 м, устройство кабельной канализации (кабель-каналов) для прокладки кабельных сетей, установка дорожных знаков, нанесение разметки проезжей части, обустройство съездов, устройство наружного освещения проезжей части и тротуаров. Будет проработан и вопрос отвода сточных вод.

Сметная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной и сметной документации, с последующим прохождением государственной экспертизы и получением положительного заключения ГАУ Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве".

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