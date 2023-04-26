Самарская медсестра перевела мошенникам 1,7 млн рублей

В полицию Самары с заявлением по факту мошенничества обратилась 67-летняя женщина, работающая медицинской сестрой в одной из больниц города.
По словам потерпевшей, ей поступил телефонный звонок от мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов, который сообщил, что в целях защиты денежных средств, находящихся на банковском счете, их необходимо перевести на "безопасный счет".
Женщина поверила звонившему и перевела на продиктованный счет денежные средства в сумме более 1,7 млн рублей.
После совершения финансовых операций "сотрудник" перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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