Самарская медсестра перевела мошенникам 1,7 млн рублей

В полицию Самары с заявлением по факту мошенничества обратилась 67-летняя женщина, работающая медицинской сестрой в одной из больниц города.

По словам потерпевшей, ей поступил телефонный звонок от мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов, который сообщил, что в целях защиты денежных средств, находящихся на банковском счете, их необходимо перевести на "безопасный счет".

Женщина поверила звонившему и перевела на продиктованный счет денежные средства в сумме более 1,7 млн рублей.

После совершения финансовых операций "сотрудник" перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.