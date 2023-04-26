Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света с 26 по 28 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
26.04.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Кармалы (ул. Овражная 2-3, ул. Центральная д. 2-56 (четная сторона);
с. Зеленовка
с. Васильевка (ул. Коллективная, ул. Гапшина);
с. Сосновый Солонец (ул. Заводская 1-25(нечетная сторона), ул. Космонавтов д. 1-37, ул. Куйбышева д. 1-53, ул. Лесная д. 5-50, ул. Молодежная д. 4,6,14, ул. Победы д. 26-43, 2, 32-39, ул. Садовая 2-15 (нечетная сторона), ул. Советская 90-142 (четная сторона), ул. Войкова д. 1-29, ул. Мира д. 55-69);
с. Аскулы
26.04.2023 с 09-00 до 13-00
Ставропольский район
с. Брусяны
с. Малая Рязань
27.04.2023 с 10-00 до 15-00
Ставропольский район
с. Васильевка (ул. Озерная)
27.04.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Кармалы (ул. Овражная 2-3, ул. Центральная д. 2-56 (четная сторона);
27.04.2023 с 13-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Севрюкаево
с. Мордово
с. Кольцово
с. Кармалы
с. Лбище
с. Брусяны (частично ул. Набережная, ул. Советская, ул. Ленинская)
27.04.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Сосновый Солонец (ул. Заводская 1-25(нечетная сторона), ул. Космонавтов д. 1-37, ул. Куйбышева д. 1-53, ул. Лесная д. 5-50, ул. Молодежная д. 4,6,14, ул. Победы д. 26-43, 2, 32-39, ул. Садовая 2-15 (нечетная сторона), ул. Советская 90-142 (четная сторона), ул. Войкова д. 1-29, ул. Мира д. 55-69)
с. Аскулы
27.04.2023 с 9-00 до 11-00
Красноярский район
п. Жареный Бугор
КП "Экопарк"
КП "Шишки"
27.04.2023 с 15-00 до 17-00
Красноярский район:
п. Жареный Бугор
КП "Экопарк"
КП "Шишки"
27.04.2023 с 10-00 до 16-00
Исаклинский район:
с. Мордово-Аделяково
27.04.2023 с 10-00 до 14-00
Волжский район
с. Курумоч (ул.Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Просторная, Лиственная, Холмистая).
28.04.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Кармалы (ул. Овражная 2-3, ул. Центральная д. 2-56 (четная сторона);
с. Зеленовка
28.04.2023 с 10-00 до 15-00
Ставропольский район
с. Васильевка (ул. Озерная);
28.04.2023 с 10-00 до 12-00
Исаклинский район
с. Большое Микушкино (ул.Советская).
28.04.2023 с 8-00 до 11-00
Челно-Вершинский район
с. Чувашское Эштебенькино
с. Старое Эштебенькино
28.04.2023 с 10-00 до 16-00
Красноярский район
п. Светлое Поле
с. Колодинка
СНТ "Буровик"
СНТ "Светлопольские дачи"
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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