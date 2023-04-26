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Туризм Общество

Самарские школьники получат путевки в Дагестан за чтение стихов Расула Гамзатова

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Школьники из Самарской области с 6 до 17 лет получат туристические путевки в Республику Дагестан за победу на региональном этапе Всероссийского конкурса "Расул Гамзатов глазами детей".

Конкурс чтецов стартовал 24 апреля и продлится по 22 мая. Победителей выберут в трех возрастных категориях: 6-10 лет, 11-14 и 15-17 лет. Каждый из них получит туристическую путевку в Дагестан на сентябрь, когда в республике будут проводиться юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию поэта Расула Гамзатова.

Еще 50 школьников на основе решения конкурсного жюри получат приглашения на большой творческий вечер Расула Гамзатова, который пройдет в Доме офицеров Самарского гарнизона в конце года.
Конкурсная комиссия регионального этапа рекомендует участникам читать стихи "Маша", "Солдаты России", "Вера Васильевна", "Мой возраст", а также стихи про матерей, жену, дружбу, русский язык, произведения про подвиги бойцов Красной Армии в Великой Отечественной войне. Жюри также приветствует короткие стихи или выдержки.
Для участия в розыгрыше путевок в Дагестан школьникам из Самарской области нужно опубликовать запись в социальной сети "ВКонтакте" с хештегами #гамзатовкдш и #гамзатов63, а также отправить видео администраторам группы "Расул Гамзатов" https://vk.com/r_gamzatov.
Обязательное условие — указать регион, свой возраст, имя и фамилию, иметь открытую страницу с возможностью обратной связи.

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