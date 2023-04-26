В 2023 году "Бессмертный полк" пройдет в нескольких форматах

В 2023 году "Бессмертный полк" выйдет за рамки конкретного времени и конкретной улицы традиционного шествия и пройдет в нескольких форматах, чтобы принять участие в народной акции смогли максимальное количество людей.

Народный артист Российской Федерации Владимир Машков: "Я очень люблю и горжусь своим дедом и очень его люблю. В преддверии Дня Победы я разместил портрет своего деда на автомобиле, пусть все видят героя моей семьи. Присоединяйтесь к Бессмертному полку для автомобилистов. Пусть в День Победы герои будут с нами!"

Найди свой формат участия в акции "Бессмертный полк":

Акция "Бессмертный полк на автомобилях". Суть акции заключается в размещении на личных автотранспортных средствах, такси, грузовом и общественном транспорте родственниками участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла фотографий своих ветеранов. Таким образом, выезжая в День Победы по личным и служебным делам, работники и владельцы автомобилей фактически принимают участие в праздновании Дня Победы, создавая эффект прохождения "Бессмертного полка" в течение всего дня.

Акция "Бессмертный полк: портрет героя на одежде". 9 Мая предлагается портреты и имена героев семей размером не меньше, чем А4, прикрепить или нанести на одежду — футболки, майки, куртки — и, таким образом, в течение всего Дня Победы не расставаться со своим ветераном. Сделав фото в оформленной таким образом одежде и выложив ее на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #героиснами, вы попадете в видеоколлаж, который разместят на интернет-ресурсах "Бессмертного полка России".

Акция "Бессмертный полк: портрет героя на сердце". Тем, кто работает в День Победы, предлагается сделать бейдж с информацией о ветеране, который благодарный потомок сможет носить в течение всего праздничного дня.

Онлайн-шествие "Бессмертного полка". Для участия необходимо зарегистрироваться на главной странице сайта "Бессмертного полка России". Личные кабинеты участников прошлогоднего онлайн-шествия сохранены. Если вы не планируете вносить какие-либо правки для того, чтобы герои снова прошли в онлайн-строю, достаточно подтвердить их участие в личном кабинете. Также в Самарской области будут организованы трансляции видеоряда с портретами ветеранов на медиафасадах и светодиодных экранах региона и в эфире областных телеканалов.

Акция "Бессмертный полк без границ". Жителям Самары и области компания "Дизайнмастер" предлагает присоединиться к акции "Бессмертный полк без границ". Для этого до 29 апреля необходимо отправить фотографию своего героя на сайт героипобеды.рф.

В День Победы все цифровые экраны компании будут освобождены от коммерческой нагрузки и, начиная с 00:00 9 мая будут транслироваться только портреты участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.