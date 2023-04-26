Ночью в селе Сухая Вязовка был задержан пьяный водитель

В среду, 26 апреля, около 00:15 при надзоре за дорожным движением в сельском поселении с. Сухая Вязовка сотрудники Волжской Госавтоинспекции задержали легковой автомобиль "ВАЗ", водитель которого, заметив приближающийся патруль, увеличил скорость и попытался скрыться

После непродолжительной погони он был задержан инспекторами. Полицейские выяснили, что автомобилем управлял 35-летний житель Ульяновской области с признаками алкогольного опьянения.

В ходе проверки документов сотрудниками полиции было выявлено нарушение правил дорожного движения, в части отсутствия страхового полиса ОСАГО. Однако от медицинского освидетельствования нарушитель отказался.

Полицейские отстранили водителя от управления транспортом и составили в отношении него протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Автомобиль полицейские поместили на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция напоминает, что отказ от прохождения медицинского освидетельствования, по строгости наказания аналогичен установленному факту вождения в состоянии опьянения и влечет лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В случае повторного в течение года выявления факта управления автомобилем в состоянии опьянения, в отношении водителя законодательно предусмотрено возбуждение уголовного дела с возможной мерой наказания лишением свободы на срок до 2-х лет.

Управление транспортом в состоянии опьянения одно из грубых нарушений правил дорожного движения. Под воздействием алкоголя у водителя замедляется скорость реакции, изменяется оценка скорости движения и расстояния, притупляется внимание, что нередко приводит к потере адекватности восприятия окружающей действительности. Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения к законопослушному поведению на дорогах.

Полицейские просят всех жителей Самарской области не оставаться безучастными к проблемам безопасности на дорогах. Если вам станет известно о водителе, севшем за руль в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте об этом в полицию по номеру телефона 102, либо в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области по номеру телефона: 8 (846) 278-22-22, 8 (846) 278-23-22.