16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ночью в селе Сухая Вязовка был задержан пьяный водитель Уголовное дело о пожаре на рынке в Кинеле ушло в суд Решил проверить прочность стекла: в Тольятти задержали испортившего павильон с "копейкой" Самарская медсестра перевела мошенникам 1,7 млн рублей На министра строительства Самарской области возбудили уголовное дело

Преступления Происшествия

Ночью в селе Сухая Вязовка был задержан пьяный водитель

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 26 апреля, около 00:15 при надзоре за дорожным движением в сельском поселении с. Сухая Вязовка сотрудники Волжской Госавтоинспекции задержали легковой автомобиль "ВАЗ", водитель которого, заметив приближающийся патруль, увеличил скорость и попытался скрыться

После непродолжительной погони он был задержан инспекторами. Полицейские выяснили, что автомобилем управлял 35-летний житель Ульяновской области с признаками алкогольного опьянения.

В ходе проверки документов сотрудниками полиции было выявлено нарушение правил дорожного движения, в части отсутствия страхового полиса ОСАГО. Однако от медицинского освидетельствования нарушитель отказался.

Полицейские отстранили водителя от управления транспортом и составили в отношении него протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Автомобиль полицейские поместили на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция напоминает, что отказ от прохождения медицинского освидетельствования, по строгости наказания аналогичен установленному факту вождения в состоянии опьянения и влечет лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В случае повторного в течение года выявления факта управления автомобилем в состоянии опьянения, в отношении водителя законодательно предусмотрено возбуждение уголовного дела с возможной мерой наказания лишением свободы на срок до 2-х лет.

Управление транспортом в состоянии опьянения одно из грубых нарушений правил дорожного движения. Под воздействием алкоголя у водителя замедляется скорость реакции, изменяется оценка скорости движения и расстояния, притупляется внимание, что нередко приводит к потере адекватности восприятия окружающей действительности. Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения к законопослушному поведению на дорогах.

Полицейские просят всех жителей Самарской области не оставаться безучастными к проблемам безопасности на дорогах. Если вам станет известно о водителе, севшем за руль в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте об этом в полицию по номеру телефона 102, либо в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области по номеру телефона: 8 (846) 278-22-22, 8 (846) 278-23-22.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30