Молодые люди от 16 до 30 лет научатся быть предпринимателями

В Самарской области стартует бесплатный онлайн-курс "Профессия-предприниматель 2.0". Партнером проекта выступает региональный центр "Мой бизнес". В нем смогут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, как действующие предприниматели и самозанятые, так и те, которые еще только думают о собственном бизнесе, но не решается начать.
В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в регионе создаются все необходимые условия для успешного старта молодых предпринимателей. Каждый начинающий предприниматель может обратиться в центр "Мой бизнес" и получить актуальные для своего проекта инструменты поддержки. Эту работу на уровне региона курирует областное минэкономразвития и министр Дмитрий Богданов.
Онлайн-курс "Профессия-предприниматель 2.0" включает в себя 10 занятий с опытными бизнес-экспертами, которые помогут разобраться в ключевых вопросах бизнеса: найти или доработать бизнес-идею, построить план реализации, который поможет бизнесу "взлететь". Для быстрого взаимодействия и общения с наставниками будет действовать чат: здесь можно тестировать свои идеи, получать креативные пути решения задач, знакомиться с другими участниками и создавать команды.
Каждый упакованный бизнес-проект получит поддержку на этапе старта и развития: наставничество от опытных предпринимателей и рекламно-информационное сопровождение — самые успешные идеи получат рекламную кампанию и выходы на широкую аудиторию.
Проект "Профессия "Предприниматель" 2.0 реализует Молодежное информационное агентство Самарской области при поддержке Фонда президентских грантов.
Для участия в программе "Профессия "Предприниматель" необходимо зарегистрироваться по ссылке: profpred63.ru.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей