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Государство и Бизнес Экономическая политика

Молодые люди от 16 до 30 лет научатся быть предпринимателями

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области стартует бесплатный онлайн-курс "Профессия-предприниматель 2.0". Партнером проекта выступает региональный центр "Мой бизнес". В нем смогут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, как действующие предприниматели и самозанятые, так и те, которые еще только думают о собственном бизнесе, но не решается начать.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в регионе создаются все необходимые условия для успешного старта молодых предпринимателей. Каждый начинающий предприниматель может обратиться в центр "Мой бизнес" и получить актуальные для своего проекта инструменты поддержки. Эту работу на уровне региона курирует областное минэкономразвития и министр Дмитрий Богданов.

Онлайн-курс "Профессия-предприниматель 2.0" включает в себя 10 занятий с опытными бизнес-экспертами, которые помогут разобраться в ключевых вопросах бизнеса: найти или доработать бизнес-идею, построить план реализации, который поможет бизнесу "взлететь". Для быстрого взаимодействия и общения с наставниками будет действовать чат: здесь можно тестировать свои идеи, получать креативные пути решения задач, знакомиться с другими участниками и создавать команды.

Каждый упакованный бизнес-проект получит поддержку на этапе старта и развития: наставничество от опытных предпринимателей и рекламно-информационное сопровождение — самые успешные идеи получат рекламную кампанию и выходы на широкую аудиторию.

Проект "Профессия "Предприниматель" 2.0 реализует Молодежное информационное агентство Самарской области при поддержке Фонда президентских грантов.

Для участия в программе "Профессия "Предприниматель" необходимо зарегистрироваться по ссылке: profpred63.ru.

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