"Росгосстрах": число пожаров в частных домах во время майских праздников увеличилось в полтора раза

В преддверии "майских каникул" эксперты "Росгосстраха" проанализировали прошлогодние страховые случаи с домами и квартирами россиян, которые произошли в период с 1 по 10 мая, и сравнили данные с событиями годом ранее. Выяснилось, что в целом страховые выплаты увеличились более чем на 35%.

Как и прежде, чаще всего по страховым случаям обращались собственники домовладений — на них пришлось порядка 85% поданных в компанию заявлений, и почти половина — по риску "сильный ветер". А вот соотношение заявлений по остальным рискам заметно изменилось.

Так, на втором месте причин страховых случаев в частных домах остались пожары. В то же время их количество увеличилось в полтора раза: если в 2021 году доля таких заявлений составляла 20%, то в 2022 году — уже 31%; при этом 89% страхового возмещения было выплачено по риску "пожар". Основные причины возгораний — неисправная электропроводка и проблемы с печным отоплением. Самую крупную страховую выплату — более 5 млн рублей — получил хозяин дома из Рузского района в Подмосковье, у которого в период майских праздников сгорел дом и все имущество. Причина пожара — аварийный режим работы электрической сети.

Самая маленькая сумма — 165 рублей — была выплачена владельцу дачного домика из Новосибирской области: злоумышленники незначительно повредили наличник на окне строения. В целом же количество поданных заявлений по риску "противоправные действия третьих лиц" в период майских праздников в прошлом году составило 8%, увеличившись незначительно — на 1% — за аналогичный период годом ранее.

Почти 9% заявлений было подано из-за заливов (годом ранее — 8%). Заметно сократилось количество заявлений из-за паводка: если в 2021 году на них пришлось 15% страховых случаев, то в 2022 — только 2%. Также с 1 по 10 мая было зафиксировано несколько случаев падения деревьев на постройки и выход из строя электрооборудования из-за некачественной подачи электроэнергии.

Чаще всего по страховым случаям обращались владельцы домов из Подмосковья, республик Башкортостан и Татарстан, Вологодской, Пензенской и Иркутской областей, Красноярского края.

Для городских квартир самыми распространенными страховыми случаями ожидаемо оказались заливы — на них пришлось 90% поданных в компанию заявлений (годом ранее — 87%); 5% обращений были связаны с пожарами (было 7%); порядка 2% заявлений собственники квартир подали из-за краж (в 2021 году было 3%). Также было зафиксировано несколько случаев "падений инородных предметов" — как пояснили эксперты, под "предметами" скрываются брошенные в окна многоэтажек камни.

Больше всего страховых случаев в многоэтажных домах было зафиксировано в Москве и Подмосковье — на этот регион пришлось примерно 22% поданных заявлений. Около 14% обращений подали владельцы квартир из Вологодской области. Далее идут Татарстан, Ивановская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Пермский край.

"В процессе урегулирования страховых случаев с имуществом мы на практике убеждаемся, что как бы аккуратно ни вели себя жильцы, всего не предусмотришь. К сожалению, не в их силах полностью обезопасить свои дома и квартиры от неприятных и неожиданных происшествий. И за каждым таким случаем — реальный ущерб и угроза финансовому благополучию семьи, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. — Чтобы восстановить жилье и имущество, люди часто берут кредит, занимают деньги у родственников и знакомых. Но долги рано или поздно придется отдавать. Притом что существует общепринятый цивилизованный способ решения таких проблем с помощью страхования. Даже если что-то произойдет с жильем, человек получит страховую выплату и с ее помощью восстановит утраченное. Если, конечно, он застраховал недвижимость на реальную стоимость, а не "для галочки". Поэтому мы постоянно напоминаем клиентам, чтобы они реально оценивали риски. Сейчас на рынке немало предложений страховых программ на любой кошелек, важно только сделать правильный выбор. И, главное, не гнаться за мнимой "дешевизной", а заключать договор в надежной компании, которая не уйдет внезапно с рынка, оставив клиентов наедине с их проблемами".