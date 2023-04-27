Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Мадриде

Воспитанница самарской школы тенниса, финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 ., олимпийская чемпионка в миксте Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом матче Павлюченкова, выступающая на турнире по защищенному рейтингу, в упорной борьбе обыграла представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (WC) со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7). Встреча продлилась 2 часа и 55 минут.

Павлюченкова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Хименес-Касинцевой два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Павлюченковой станет ее соотечественница, восьмая ракетка мира Дарья Касаткина, пишет championat.com.