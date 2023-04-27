В Ставропольском районе задержали мужчину, подозреваемого в краже акватруб

В Ставропольском районе сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже металлических труб со стройки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть обратился мужчина, заявивший, что с территории строящегося ресторана в с. Хрящевка похищены элементы водоснабжения и водоотведения. Потерпевший оценил причиненный ущерб на общую сумму более 125 463 рублей.

В ходе осмотра места происшествия с камер видеонаблюдения изъяты видеозаписи, при просмотре которых полицейские установили, что к совершению преступления причастен мужчина, ранее работавший на территории комплекса.

Кроме того, сотрудники полиции отработали пункты приема металлического лома. На участке местности рядом с одним из таких пунктов были обнаружены похищенные элементы водоснабжения и водоотведения. Сопоставив материалы опроса приемщика и материал с камер видеонаблюдения, оперативники установили подозреваемого в краже и его местонахождение. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан ранее не судимый житель Тольятти и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как рассказал задержанный, рано утром он пришел на территорию стройки и воспользовавшись подручными средствами открутил крепеж водоснабжения, а также похитил элементы водоотведения, а именно водосточные трубы, закрепленные на одной их внешних стен строящегося ресторана. Похищенное имущество злоумышленник пытался сдать на пункт приема металла, но работники скупки от сделки отказались.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело.

В настоящее время сотрудники полиции подозревают мужчину в причастности к серии аналогичных преступлений.

По ходатайству органа следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.