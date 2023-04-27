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Нефтехимия ТЭК

Тольяттиазот улучшил качество выпускаемой продукции

ТОЛЬЯТТИ. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттиазот усовершенствовал качество карбамидоформальдегидного концентрата, продукцию с улучшенными характеристиками уже опробовали и по достоинству оценили производители синтетических смол для деревообрабатывающей промышленности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Карбамидоформальдегидный концентрат, входящий в тройку ключевых продуктов, выпускаемых ТОАЗом, используется в качестве компонента для синтетических клеящих смол. Производство синтетических смол сегодня активно развивается, а сами материалы имеют широкое применение в различных сферах. В первую очередь они востребованы в клеевых составах, в том числе как связующий элемент при производстве древесно-стружечных плит, оргалита и фанеры.

На Тольяттиазоте карбамидоформальдегидный концентрат производят на трёх технологических линиях. После проведенного анализа отзывов клиентов ТОАЗ решил усовершенствовать один из параметров КФК — показатель буферной ёмкости среды. Ряд технических решений, внедренных на производстве концентрата, помог добиться снижения данного показателя с 16 до 12 мл при допустимых 18 мл. Это позволило потребителям повысить эффективность собственных производственных процессов.

Результатом работы химиков-технологов ТОАЗа стал ввод новой марки карбамидоформальдегидного концентрата: к существующему КФК-85 добавился КФК-85/У (улучшенный).

Тольяттиазот отгружает свой продукт компаниям, занимающим до 70 процентов рынка синтетических смол для деревообрабатывающей промышленности. Большинство уже опробовали концентрат с улучшенными характеристиками в технологических процессах синтеза искусственных смол.

Евгений Митин, руководитель управления по менеджменту качества ПАО "ТОАЗ":

"Клиентоориентированность всегда выгодно отличает ТОАЗ. Предприятие оперативно реагирует на потребности промышленных компаний, стараясь предвосхитить запросы, постоянно повышая качество продукции. Так получилось и с основным продуктом ТОАЗа — карбамидоформальдегидным концентратом. В технических условиях, установленных на продукт, значилось требование к буферной ёмкости "не выше 18 мл". Фактически показатель держался на уровне 16. После усовершенствования действующей технологии мы сделали его ещё ниже. Уже есть обратная связь от потребителей: улучшенный карбамидоформальдегидный концентрат оптимально работает и демонстрирует отличные качественные характеристики".

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