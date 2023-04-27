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Преступления Происшествия

В первом квартале 2023 г. в Самарской области выявили на 82% больше наркопреступлений

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 1 квартале 2023 г. правоохранительными органами в Самарской области выявлено на 81,9 % больше преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков по сравнению с тем же периодом 2022 г. - их число выросло с 941 до 1712. При этом количество преступлений, связанных со сбытом наркотиков выросло на 141,7% (с 573 до 1385).

Такие данные приводятся в справке прокуратуры региона о состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах.

Число лиц, привлеченных к уголовной ответственности, остается практически неизменным и составляет 370 лиц (-8,9%), в том числе 156 лиц за сбыт наркотических средств (+15,6%).

За три месяца из незаконного оборота изъято более 89 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (-25,7%).

Прокурорами городов и районов области за истекший период 2023 г. выявлено 24 нарушения законов, связанных с ненадлежащей работой территориальных подразделений ОВД, УФСП, ОМС, муниципальных антинаркотических комиссий и других структур. В целях их устранения внесено 10 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено четыре лица.

Принятыми мерами координационного и надзорного характера активизирована работа органов внутренних дел по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков с 1755 до 1819.

Гид потребителя

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