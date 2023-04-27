В Самаре полицейский обнаружил хищение вещдоков на миллион рублей подчиненными

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Странная история произошла в Самарском линейном отделе полиции. Руководитель отдела обнаружил пропажу вещдоков — сетей и ловушек для ловли раков. Начальник начал разбираться и выяснил, что к пропаже могут быть причастны пятеро его подчиненных.