В Самаре полицейский обнаружил хищение вещдоков на миллион рублей подчиненными

Странная история произошла в Самарском линейном отделе полиции. Руководитель отдела обнаружил пропажу вещдоков — сетей и ловушек для ловли раков. Начальник начал разбираться и выяснил, что к пропаже могут быть причастны пятеро его подчиненных.
По предварительной версии, ущерб составил около миллиона рублей. Подозреваемых задержали.
"Начальником УТ МВД России по ПФО по данному факту назначена служебная проверка. На основании собранных материалов следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", — рассказали в транспортной полиции.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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