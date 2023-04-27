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Преступления Происшествия

В Самаре полицейский обнаружил хищение вещдоков на миллион рублей подчиненными

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Странная история произошла в Самарском линейном отделе полиции. Руководитель отдела обнаружил пропажу вещдоков — сетей и ловушек для ловли раков. Начальник начал разбираться и выяснил, что к пропаже могут быть причастны пятеро его подчиненных.

По предварительной версии, ущерб составил около миллиона рублей. Подозреваемых задержали.

"Начальником УТ МВД России по ПФО по данному факту назначена служебная проверка. На основании собранных материалов следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", — рассказали в транспортной полиции.

Гид потребителя

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