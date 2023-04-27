Гастроли легендарного коллектива в Самаре: концерт к 135-летию Андреевского оркестра

Государственный академический русский оркестр им. В. В. Андреева — первый в мировой истории профессиональный коллектив, в котором национальные инструменты были объединены по принципу симфонического оркестра. Идея принадлежит его основателю — выдающемуся русскому музыканту, композитору и общественному деятелю Василию Андрееву. Со дня первого концертного выступления 20 марта 1888 года Андреевский оркестр составляет гордость и славу русского искусства, является жемчужиной мировой музыкальной культуры.
15 мая, в 19:00, прославленный коллектив выступит на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.
"За 135 лет существования Андреевского оркестра было проведено множество музыкальных экспериментов, начиная от поиска оптимального состава оркестра, заканчивая специально написанной для коллектива музыкой и переложениями музыкальной классики. Русский оркестр имеет свой неповторимый голос. Даже за рубежом его звучание сразу же ассоциируется с Россией. И это предмет нашей особой гордости", — сообщил художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического русского оркестра им. В. В. Андреева, народный артист России Дмитрий Хохлов.
В программе: русские народные песни, произведения В. Андреева, М. Глинки, А. Лядова, Н. Римского-Корсакова, Г. Динику, М. Теодоракиса.
Гастроли проходят при финансовой поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
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"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!