Гастроли легендарного коллектива в Самаре: концерт к 135-летию Андреевского оркестра

Государственный академический русский оркестр им. В. В. Андреева — первый в мировой истории профессиональный коллектив, в котором национальные инструменты были объединены по принципу симфонического оркестра. Идея принадлежит его основателю — выдающемуся русскому музыканту, композитору и общественному деятелю Василию Андрееву. Со дня первого концертного выступления 20 марта 1888 года Андреевский оркестр составляет гордость и славу русского искусства, является жемчужиной мировой музыкальной культуры.

15 мая, в 19:00, прославленный коллектив выступит на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

"За 135 лет существования Андреевского оркестра было проведено множество музыкальных экспериментов, начиная от поиска оптимального состава оркестра, заканчивая специально написанной для коллектива музыкой и переложениями музыкальной классики. Русский оркестр имеет свой неповторимый голос. Даже за рубежом его звучание сразу же ассоциируется с Россией. И это предмет нашей особой гордости", — сообщил художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического русского оркестра им. В. В. Андреева, народный артист России Дмитрий Хохлов.

В программе: русские народные песни, произведения В. Андреева, М. Глинки, А. Лядова, Н. Римского-Корсакова, Г. Динику, М. Теодоракиса.

Гастроли проходят при финансовой поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

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