Автопарк Управления Росреестра по Республике Татарстан под защитой ВСК

Казанский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан.
Страховая защита действует до конца 2023 года. В рамках договора полисами ОСАГО обеспечены около 30 автомобилей. Лимит ответственности ВСК перед клиентом составляет 2,7 млн рублей, включая имущественные риски и риски за причинение вреда жизни и здоровью.
Управление Росреестра по Республике Татарстан осуществляет ведение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, принятие на учет бесхозяйных недвижимых вещей и проводит государственный мониторинг земель в Российской Федерации.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.