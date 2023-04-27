Автопарк Управления Росреестра по Республике Татарстан под защитой ВСК

Казанский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан.

Страховая защита действует до конца 2023 года. В рамках договора полисами ОСАГО обеспечены около 30 автомобилей. Лимит ответственности ВСК перед клиентом составляет 2,7 млн рублей, включая имущественные риски и риски за причинение вреда жизни и здоровью.

Управление Росреестра по Республике Татарстан осуществляет ведение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, принятие на учет бесхозяйных недвижимых вещей и проводит государственный мониторинг земель в Российской Федерации.