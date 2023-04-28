В Сызрани пенсионерка продала квартиру и перевела деньги мошенникам

В Сызрани 59-летняя местная жительница перевела мошенникам почти 2,4 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее квартиру мошенники пытаются переоформить на себя. Чтобы помешать злоумышленникам необходимо срочно продать квартиру, а деньги перевести на указанный им, безопасный счет.

Потерпевшая продала квартиру и перевела звонившему около 2,4 млн руб. после чего последний перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.