Оренбуржец арендовал в Самаре машину, а затем продал ее

В Оренбургской области задержан 61-летний местный житель, подозреваемый в совершении мошенничества в Самаре, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отдел полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре поступило заявление от представителя одной из организаций, занимающейся сдачей автомобилей в аренду. Он сообщил, что в январе текущего года организация заключила договор аренды с одним из местных жителей, но по истечению срока аренды мужчина перестал выходить на связь и не вернул транспортное средство компании. Причиненный материальный ущерб заявитель оценил в более чем 1 млн рублей.

Полицейские установили, что арендатор — житель Оренбургской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины и в ходе служебной командировки в Бузулуке задержали его.

В ходе опроса задержанный свою вину признал и пояснил, что перепродал автомобиль. В настоящее время местонахождение похищенного транспортного средства устанавливается.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

У сотрудников самарской полиции есть основания полагать, что задержанный причастен к совершению аналогичных преступлений на территории региона. Расследование продолжается.