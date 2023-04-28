Оренбуржец арендовал в Самаре машину, а затем продал ее

В Оренбургской области задержан 61-летний местный житель, подозреваемый в совершении мошенничества в Самаре, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В отдел полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре поступило заявление от представителя одной из организаций, занимающейся сдачей автомобилей в аренду. Он сообщил, что в январе текущего года организация заключила договор аренды с одним из местных жителей, но по истечению срока аренды мужчина перестал выходить на связь и не вернул транспортное средство компании. Причиненный материальный ущерб заявитель оценил в более чем 1 млн рублей.
Полицейские установили, что арендатор — житель Оренбургской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи.
Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины и в ходе служебной командировки в Бузулуке задержали его.
В ходе опроса задержанный свою вину признал и пояснил, что перепродал автомобиль. В настоящее время местонахождение похищенного транспортного средства устанавливается.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
У сотрудников самарской полиции есть основания полагать, что задержанный причастен к совершению аналогичных преступлений на территории региона. Расследование продолжается.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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