На ул. Антонова-Овсеенко в движении загорелась иномарка

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В четверг, 27 апреля, в 18:43 в пожарную охрану поступила информация о возгорании в движении автомобиля Chevrolet в Советском районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.