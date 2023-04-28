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Музеи и выставки Культура

В "Новом пространстве" откроется выставка Натальи Мурадовой, работы которой размещены в мировых музеях

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 апреля, в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится торжественное открытие выставки произведений признанного мастера текстиля, Народного художника РФ и академика РАХ Натальи Мурадовой "Условный знак. Стежок". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Впервые в Самаре можно будет увидеть собрание из 80 работ Натальи Мурадовой — художника, обладающего безграничным диапазоном приемов и техник.

Произведения художницы находятся во всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), Музее фабрики гобеленов (Обюсон. Франция), Музее искусства и дизайна / Museum of Arts & Design (Нью-Йорк. США), Two Columbus Circle (США).

Работы Натальи Мурадовой украшают интерьеры резиденции президента РФ в Московском Кремле, верховного Суда РФ на Поварской, Государственной Третьяковской галереи.

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