В "Новом пространстве" откроется выставка Натальи Мурадовой, работы которой размещены в мировых музеях

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В пятницу, 28 апреля, в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится торжественное открытие выставки произведений признанного мастера текстиля, Народного художника РФ и академика РАХ Натальи Мурадовой "Условный знак. Стежок". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.