В Самаре возбудили несколько уголовных дел в отношении доцента одного из самарских вузов. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Преподавателю вменяют ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество").
По версии следствия, в 2023 г. сотрудник вуза неоднократно получал от студентов взятки на общую сумму — 228 тыс. рублей. За это он выставлял положительные оценки без проверки знаний.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063