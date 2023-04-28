Годовалый ребенок пострадал при столкновении Lada Kalina и "девятки" в Тольятти

В четверг, 27 апреля, в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 9:00 33-летняя женщина на Lada Kalina выезжала из жилой зоны в районе дома № 101д по ул. Мира. При этом она не уступила дорогу и столкнулась с ВАЗ-2109 под управлением 30-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получил годовалый ребенок, находившийся в "девятке".