Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинение по уголовным делам двух человек, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, посредники договорились с мужчиной, что передадут сотрудникам военного комиссариата Самарской области 450 тыс. рублей. За это взяткодатель должен был получить военный билета без прохождения срочной службы.
Дела направят в Октябрьский районный суд Самары.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063