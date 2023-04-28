Анастасия Павлюченкова проиграла Дарье Касаткиной на турнире в Мадриде

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова, замыкающая топ-600 WTA на данный момент, проиграла соотечественнице, восьмой ракетке мира Дарье Касаткиной в матче второго круга турнира WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания).

Встреча спортсменок завершилась со счетом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Касаткина, первая ракетка России, реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. У Дарьи высокий процент выигрыша на первой подаче — 65 против 53 у соперницы. Анастасия Павлюченкова, в свою очередь, выполнила два эйса и реализовала три из шести брейк-пойнтов, допустила две двойные ошибки. У нее более высокий процент выигрыша на второй подаче, чем у Касаткиной: 44 против 22, пишет championat.com.