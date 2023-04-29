В Кинеле на пожаре погиб человек

В субботу 29 апреля, примерно в 02:05 произошел пожар на ул. Чкалова, 9 в Кинеле, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 150 кв. метров. На борьбу с огнем были направлены 20 человек. Ликвидировать пожар удалось в 03:40.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что при тушении было обнаружено тело человека. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Так же выясняется причина пожара.