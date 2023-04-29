В Самаре 12 человек тушили крупный пожар на Южном проезде

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В пятницу, 28 апреля, в 13:26 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на Южном проезде, 186 в Советском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.