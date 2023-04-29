В Самаре более 85 человек тушат кровлю здания на Московском шоссе

В субботу, 29 апреля, в 12:46 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в здании на Московском шоссе, 262 в Промышленном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на место вызова пожарные установили, что горел утеплитель кровли на площади 20 кв. метров. На борьбу с огнем направлены 86 человек и 25 единиц техники.

В 12:59 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.

Тушение продолжается. В региональном управлении МЧС России отмечают, что погибших и пострадавших нет.