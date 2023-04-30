Инспектора Ростехнадзора из Тольятти обвиняют в злоупотреблении полномочиями

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В Тольятти инспектору межрегионального отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК и безопасности недропользования Средне-Поволжского управления Ростехнадзора предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.