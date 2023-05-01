Под Тольятти столкнулись Lada Vesta и мотороллер

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В воскресенье, 30 апреля, в Тольятти в ДТП попали легковушка и мотороллер. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области