Под Самарой мужчина упал в четырехметровый котлован бассейна

В понедельник, 1 мая, помощь спасателей потребовалась мужчине, пострадавшему в дачном массиве "Надежда" в Волжском районе. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Инцидент произошел в 4:47. Пострадавший упал в котлован бассейна и сломал ногу.
Из-за большого веса мужчины и четырехметровой глубины потребовалась помощь спасателей. Они вытащили пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения. Спасательные работы закончились в 6:14.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!