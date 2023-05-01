Под Самарой мужчина упал в четырехметровый котлован бассейна

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В понедельник, 1 мая, помощь спасателей потребовалась мужчине, пострадавшему в дачном массиве "Надежда" в Волжском районе. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области