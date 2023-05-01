Участковые нашли пенсионерку с резиновой квартирой в Тольятти

В Тольятти 75-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, с января по март 2023 г. пенсионерка поставила на миграционный учет в своей квартире 17 иностранцев. При этом на самом деле предоставлять им жилье она не собиралась.

Когда женщину задержали, она признала вину и рассказала, что получила за свои "услуги" около 2 тыс. рублей.