Анастасия Павлюченкова снялась с парного турнира WTA 1000 в Мадриде

Анастасия Павлюченкова и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялись с парного турнира WTA 1000, который проходит в Мадриде. Об этом сообщает sovsport.ru.

Девушки не сыграли 29 апреля в матче второго круга против представительницы Украины Марты Костюк и румынки Елены-Габриэлы Русе. В результате Костюк и Русе вышли в четвертьфинал турнира.

В интервью sport24.ru Павлюченкова пояснила, что паре пришлось сняться из-за небольшой травмы Рыбакиной.