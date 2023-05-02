В Тольятти водитель на "Гранте" снес световую опору и дорожный знак

В понедельник, 1 мая, в 17:25 произошло ДТП в Центральном районе Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба облГИБДД.

46-летний водитель за рулем LADA Granta двигался по ул. Голосова в направлении ул. Мира. В пути следования, в районе дома по ул. Голосова, 32а он не справился с управлением и врезался в световую опору и дорожный знак.

"В отношении водителя составлены административные материалы, предусмотренные ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ и ст. 12.33 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку", — отмечается в сообщении.