В Тольятти водитель на "Гранте" снес световую опору и дорожный знак

В понедельник, 1 мая, в 17:25 произошло ДТП в Центральном районе Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба облГИБДД.
46-летний водитель за рулем LADA Granta двигался по ул. Голосова в направлении ул. Мира. В пути следования, в районе дома по ул. Голосова, 32а он не справился с управлением и врезался в световую опору и дорожный знак.
"В отношении водителя составлены административные материалы, предусмотренные ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ и ст. 12.33 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!