Трое взрослых и ребенок пострадали на пожаре в Самаре

В понедельник, 1 мая, примерно в 04:27 произошел пожар на ул. Казарменная, 26 в СНТ "Ясная Поляна" в Красноглинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 100 кв. метров. На борьбу с огнем были направлены 26 человек, которые ликвидировали пожар в 05:16.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате пожара пострадали четыре человека: женщины в возрасте 65 и 31 года, 30-летний мужчина и девятилетний мальчик.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.