Автопарк МТУ Ространснадзора по ДФО под защитой ВСК

Благовещенский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Дальневосточному федеральному округу.

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 70 автомобилей. Стоимость контракта составила около 400 тыс. рублей.

МТУ Ространснадзора по ДФО осуществляет федеральный государственный надзор в области транспортной безопасности, торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, гражданской авиации, железнодорожного транспорта, а также в дорожном хозяйстве, на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте.

Управление действует на территории Республики Бурятия, Якутии, Забайкальского края, Камчатского края, Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа.