Автопарк МТУ Ространснадзора по ДФО под защитой ВСК

Благовещенский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Дальневосточному федеральному округу.
Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 70 автомобилей. Стоимость контракта составила около 400 тыс. рублей.
МТУ Ространснадзора по ДФО осуществляет федеральный государственный надзор в области транспортной безопасности, торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, гражданской авиации, железнодорожного транспорта, а также в дорожном хозяйстве, на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте.
Управление действует на территории Республики Бурятия, Якутии, Забайкальского края, Камчатского края, Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.