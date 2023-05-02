В Самаре дошло до суда дело об обмане 485 дольщиков на 660 млн рублей

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об обмане 485 дольщиков.

По версии следствия, в 2007–2019 гг. директор и учредитель фирмы-застройщика привлекли средства дольщиков для строительства двух многоквартирных домов. Однако свои обязательства застройщик не выполнил, дома остались недостроенными. В деле 485 пострадавших дольщиков. Сумма ущерба — более 660 млн рублей.

По данным регионального ГУ МВД, речь идет о жилой комплекс на 18 км Московского шоссе.

Обвиняемым вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Уголовное дело направят в Ленинский районный суд.

Сейчас один из домов уже достроен инвестором и введен в эксплуатацию, срок сдачи второго — декабрь 2024 года.